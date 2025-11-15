Gratiféria à Plancher-les-Mines Salle des Fêtes Plancher-les-Mines
Salle des Fêtes Place Marcel Gênez Plancher-les-Mines
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 19:00:00
2025-11-15
L’association 365 Jours à P.L.M. organise un week-end sous le signe de l’entraide et du partage.
Dépôt des dons le 14 novembre de 14h à 20h et le 15 novembre de 8h à 9h30 . Ouverture au public le samedi de 10h à 19h .
Buvette.
Entrée 1€ café offert .
Salle des Fêtes Place Marcel Gênez Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 365japlm@gmail.com
