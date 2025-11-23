Gratiferia Salle des fêtes Cabourg

Gratiferia Salle des fêtes Cabourg dimanche 23 novembre 2025.

Gratiferia

Salle des fêtes Mairie de Cabourg Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 16:30:00

Date(s) :

2025-11-23

La ville organise son traditionnel vide-greniers ouvert à tous où tout est gratuit ! L’objectif ? Désengorger nos armoires, greniers et autres caves de tout le superflu pour en faire bénéficier ceux qui en ont le besoin ou tout simplement l’utilité. Une autre façon de lutter contre le gaspillage !

La ville organise son traditionnel vide-greniers ouvert à tous où tout est gratuit !

L’objectif ? Désengorger nos armoires, greniers et autres caves de tout le superflu pour en faire bénéficier ceux qui en ont le besoin ou tout simplement l’utilité.

Une autre façon de lutter contre le gaspillage !

Dépôt de vos objets uniquement le vendredi 21 novembre de 14h à 16h30 et le samedi 22 novembre de 10h à 12h, à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville. Buvette solidaire sur place. .

Salle des fêtes Mairie de Cabourg Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 28 88 88

English : Gratiferia

The town organizes its traditional garage sale, open to all, where everything is free! The aim? Relieve our cupboards, attics and cellars of all superfluous items, and pass them on to those who need or want them. Another way to combat waste!

German : Gratiferia

Die Stadt organisiert ihren traditionellen Flohmarkt, der für alle offen ist und bei dem alles kostenlos ist! Was ist das Ziel? Unsere Schränke, Dachböden und Keller von allem Überflüssigen zu befreien, damit diejenigen, die es brauchen oder einfach nur brauchen, davon profitieren können. Eine andere Art, gegen die Verschwendung zu kämpfen!

Italiano :

La città organizza la tradizionale vendita di garage, aperta a tutti e gratuita! L’obiettivo? Liberare i nostri armadi, le nostre soffitte e le nostre cantine da tutto il superfluo, in modo che chi ne ha bisogno o semplicemente ne ha bisogno possa beneficiarne. È un altro modo per combattere gli sprechi!

Espanol :

La ciudad organiza su tradicional venta de garaje, abierta a todos y gratuita ¿El objetivo? Liberar nuestros armarios, desvanes y sótanos de todo lo superfluo para que puedan beneficiarse de ello quienes lo necesiten o simplemente lo necesiten. ¡Es otra forma de luchar contra el despilfarro!

L’événement Gratiferia Cabourg a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Normandie Pays d’Auge