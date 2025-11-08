GRATIFERIA Châteauneuf

GRATIFERIA Châteauneuf samedi 8 novembre 2025.

GRATIFERIA

La Marmite 497 rue Gensoul Châteauneuf Saône-et-Loire

Gratiferia est un néologisme espagnol qui signifie littéralement foire gratuite . Il pourrait être traduit en français par gratifoire , mais les francophones utilisent généralement le terme espagnol ou la traduction française la plus répandue marché gratuit.

Le concept de marché gratuit nous vient d’Amérique Latine, et plus précisément de Buenos Aires. L’idée, initiée dès 2010 par Ariel Bosio, a rencontré un succès grandissant, d’abord localement, puis à l’étranger.

Déjà fort populaire dans certains milieux alternatifs, la gratuité n’est certes pas une idée nouvelle. Cependant, la multiplication d’initiatives comme les gratiferias témoigne d’un intérêt croissant de la part de la population.

Les participants peuvent se servir librement sans contrepartie. Contrairement à celui du troc, le système de la gratiféria ne repose donc pas sur l’échange matériel. Chacun peut s’approprier ce qu’il souhaite sans réciprocité systématique. La gratiféria peut présenter une alternative à la logique du capitalisme.

08h00 réception des objets propres et en bon état

10h00 ouverture des portes .

La Marmite 497 rue Gensoul Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lamarmite.plouf@gmail.com

