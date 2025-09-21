Gratiferia Jardin Public Cozes
Gratiferia Jardin Public Cozes dimanche 21 septembre 2025.
Gratiferia
Jardin Public 8 rue de l’Hôtel de Ville Cozes Charente-Maritime
Début : 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-21
Gratiféria du Centre Socioculturel ARC EN CIEL dans le Jardin Public.
Marché 100% gratuit.
En cas d’intempéries, RV sous les Vieilles Halles (Marché couvert)
Jardin Public 8 rue de l’Hôtel de Ville Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 95 47 csc.cozes@wanadoo.fr
English : Gratiferia
Gratiféria by the Centre Socioculturel ARC EN CIEL in the Jardin Public.
100% free market.
In case of bad weather, RV under the Vieilles Halles (covered market)
German : Gratiferia
Gratiféria des soziokulturellen Zentrums ARC EN CIEL im öffentlichen Garten.
Markt zu 100% kostenlos.
Bei schlechtem Wetter Treffpunkt unter den Vieilles Halles (Markthalle)
Italiano :
Gratiferia organizzata dal Centre Socioculturel ARC EN CIEL nel Jardin Public.
Mercato libero al 100%.
In caso di maltempo, RV sotto le Vieilles Halles (mercato coperto)
Espanol :
Gratiferia organizada por el Centre Socioculturel ARC EN CIEL en el Jardin Public.
Mercado 100% libre.
En caso de mal tiempo, RV bajo el Vieilles Halles (mercado cubierto)
L’événement Gratiferia Cozes a été mis à jour le 2025-08-28 par Royan Atlantique