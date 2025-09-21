Gratiferia Jardin Public Cozes

Gratiferia Jardin Public Cozes dimanche 21 septembre 2025.

Gratiferia

Jardin Public 8 rue de l’Hôtel de Ville Cozes Charente-Maritime

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Gratiféria du Centre Socioculturel ARC EN CIEL dans le Jardin Public.

Marché 100% gratuit.

En cas d’intempéries, RV sous les Vieilles Halles (Marché couvert)

Jardin Public 8 rue de l’Hôtel de Ville Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 95 47 csc.cozes@wanadoo.fr

English : Gratiferia

Gratiféria by the Centre Socioculturel ARC EN CIEL in the Jardin Public.

100% free market.

In case of bad weather, RV under the Vieilles Halles (covered market)

German : Gratiferia

Gratiféria des soziokulturellen Zentrums ARC EN CIEL im öffentlichen Garten.

Markt zu 100% kostenlos.

Bei schlechtem Wetter Treffpunkt unter den Vieilles Halles (Markthalle)

Italiano :

Gratiferia organizzata dal Centre Socioculturel ARC EN CIEL nel Jardin Public.

Mercato libero al 100%.

In caso di maltempo, RV sotto le Vieilles Halles (mercato coperto)

Espanol :

Gratiferia organizada por el Centre Socioculturel ARC EN CIEL en el Jardin Public.

Mercado 100% libre.

En caso de mal tiempo, RV bajo el Vieilles Halles (mercado cubierto)

L’événement Gratiferia Cozes a été mis à jour le 2025-08-28 par Royan Atlantique