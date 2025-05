Gratiferia de Clairvaux – Clairvaux-d’Aveyron, 18 mai 2025 07:00, Clairvaux-d'Aveyron.

Le dimanche 18 mai à partir de 9h jusqu’à 17h, organisé par la mairie de Clairvaux.

Venez, donnez, prenez!

Foire aux objets gratuits.

Buvettes, food truck, échanges plants et graines, animation musicale vintage.

La Gratiferia est l’occasion de donner les objets dont vous n’avez plus l’utilité plutôt que de les jeter. Chacun peut prendre librement et gratuitement les objets qui lui plaisent. Vous pouvez prendre des objets même si vous arrivez les mains vides. Tous les objets déposés doivent être propres et en bon état.

Le dépôts des objets auront lieu:

samedi 17 mai entre 17.00 et 18.00

dimanche 18 juin entre 9.00 et 12.00

Prévoyez une petite annonce à afficher sur le panneau prévu à cet effet pour les meubles volumineux et gros electro-ménager. Pas de vêtements, pas de chaussures, pas de linge. C’est la saison des plantations, pensez aussi aux échanges de graines et plants ! Vous pourrez également déposer piles et bouchons en plastiques dans les containers des enfants de l’école de Clairvaux-Bruéjouls.

Mairie de Clairvaux, informations: 05 65 72 71 09. .

Clairvaux-d’Aveyron 12330 Aveyron Occitanie +33 5 65 72 71 09

English :

Sunday May 18 from 9am to 5pm, organized by Clairvaux town council.

German :

Sonntag, den 18. Mai ab 9 Uhr bis 17 Uhr, organisiert von der Gemeindeverwaltung von Clairvaux.

Italiano :

Domenica 18 maggio dalle 9.00 alle 17.00, organizzata dal Comune di Clairvaux.

Espanol :

Domingo 18 de mayo, de 9.00 a 17.00 horas, organizado por el ayuntamiento de Claraval.

