Creissan

GRATIFERIA DE CREISSAN

Creissan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Fête de la Gratuité apportez ce que vous voulez donner… Prenez ce qui vous plait.

Organisé par Arts et Terroirs en Languedoc.

Gratiferia de Creissan

Donnez une seconde vie à vos vêtements, bibelots, livres, jouets, objets ménagers.

100% Gratuit apportez ce que vous voulez donner… Prenez ce qui vous plait !

Cafés et viennoiseries sur place .

Creissan 34370 Hérault Occitanie +33 6 07 03 27 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : GRATIFERIA DE CREISSAN

Fête de la Gratuité: bring what you want to give… Take what you like.

Organized by Arts et Terroirs en Languedoc.

L’événement GRATIFERIA DE CREISSAN Creissan a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN