GRATIFERIA DE CREISSAN Creissan
GRATIFERIA DE CREISSAN Creissan dimanche 7 juin 2026.
Creissan
GRATIFERIA DE CREISSAN
Creissan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Fête de la Gratuité apportez ce que vous voulez donner… Prenez ce qui vous plait.
Organisé par Arts et Terroirs en Languedoc.
Gratiferia de Creissan
Donnez une seconde vie à vos vêtements, bibelots, livres, jouets, objets ménagers.
100% Gratuit apportez ce que vous voulez donner… Prenez ce qui vous plait !
Cafés et viennoiseries sur place .
Creissan 34370 Hérault Occitanie +33 6 07 03 27 03
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English : GRATIFERIA DE CREISSAN
Fête de la Gratuité: bring what you want to give… Take what you like.
Organized by Arts et Terroirs en Languedoc.
L’événement GRATIFERIA DE CREISSAN Creissan a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN