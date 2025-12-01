Gratiféria de l’Atleb jeux et jouets Pôle multiservices des 4B Coteaux-du-Blanzacais
Gratiféria de l’Atleb jeux et jouets Pôle multiservices des 4B Coteaux-du-Blanzacais samedi 13 décembre 2025.
Gratiféria de l’Atleb jeux et jouets
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 13:00:00
2025-12-13
La Gratiféria de l’ATLEB, le principe est simple, je donne, je prends.
Pôle multiservices des 4B ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 10 95
English : Gratiféria de l’Atleb jeux et jouets
The ATLEB’s Gratiféria is based on a simple principle: I give, I take.
German : Gratiféria de l’Atleb jeux et jouets
Die Gratiféria des ATLEB, das Prinzip ist einfach: Ich gebe, ich nehme.
Italiano : Gratiféria de l’Atleb jeux et jouets
La Gratiféria dell’ATLEB si basa su un semplice principio: io do, io prendo.
Espanol : Gratiféria de l’Atleb jeux et jouets
La Gratiféria de la ATLEB se basa en un principio sencillo: doy, recibo.
