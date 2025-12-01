Gratiféria de Noël à Saint-Cirgues Saint-Cirgues

Gratiféria de Noël à Saint-Cirgues

place de l’église Saint-Cirgues Lot

Un marché de Noël original où tout est gratuit ! Apportez ce que vous n’utilisez plus, ou rien du tout, et repartez avec ce que vous souhaitez. L’occasion de donner une seconde vie aux objets dans un esprit convivial et solidaire. Des stands de restauration et de discussion vous attendent sur place. .

place de l’église Saint-Cirgues 46210 Lot Occitanie +33 6 80 04 84 33 chapeau@orange.fr

An original Christmas market where everything is free! Bring what you no longer use, or nothing at all, and leave with what you want

