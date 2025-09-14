Gratiferia de rentrée & Spectacle familial Château Pergaud Allex

Gratiferia de rentrée & Spectacle familial Château Pergaud Allex dimanche 14 septembre 2025.

Gratiferia de rentrée & Spectacle familial

Château Pergaud Association Le PeRgo Allex Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 14:00:00

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Gratiferia Ramenez vos affaires à donner et repartez avec des trésors, ça bouge, ça fluctue si ça peut encore servir, c’est ça qui compte ! Ouverture des portes à 14h

Spectacle à 16h Momo et les Voleurs de Temps

.

Château Pergaud Association Le PeRgo Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes allo@lepergo.org

English :

Gratiferia: Bring your stuff to donate and leave with your treasures. It moves, it fluctuates if it’s still useful, and that’s what counts! Doors open at 2pm

Show at 4pm: Momo and the Time Thieves

German :

Gratiferia: Bringen Sie Ihre Sachen zum Spenden mit und gehen Sie mit Schätzen nach Hause, es bewegt sich, es schwankt, wenn es noch gebraucht werden kann, das ist es, was zählt! Öffnung der Türen um 14 Uhr

Aufführung um 16 Uhr: Momo und die Zeitdiebe

Italiano :

Gratiferia: portate le vostre cose da donare e andate via con i vostri tesori si sposteranno e cambieranno se sono ancora utili, e questo è ciò che conta! Apertura porte alle 14.00

Spettacolo alle 16.00: Momo e i ladri di tempo

Espanol :

Gratiferia: Trae tus cosas para donar y vete con tus tesoros se moverán y cambiarán si todavía sirven, ¡y eso es lo que cuenta! Apertura de puertas a las 14.00 h

Espectáculo a las 16.00: Momo y los ladrones del tiempo

L’événement Gratiferia de rentrée & Spectacle familial Allex a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme