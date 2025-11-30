Gratiferia d’hiver Rue principale Saint-Maurice-la-Clouère

Gratiferia d’hiver

Rue principale Gymnase Saint-Maurice-la-Clouère Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Marché 100% gratuit. Apportez ce dont vous n’avez plus besoin, ou rien et repartez avec ce que vous utiliserez. .

Rue principale Gymnase Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@millebulles-csc86.org

