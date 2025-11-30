Gratiferia d’hiver Rue principale Saint-Maurice-la-Clouère
Gratiferia d’hiver Rue principale Saint-Maurice-la-Clouère dimanche 30 novembre 2025.
Gratiferia d’hiver
Rue principale Gymnase Saint-Maurice-la-Clouère Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Marché 100% gratuit. Apportez ce dont vous n’avez plus besoin, ou rien et repartez avec ce que vous utiliserez. .
Rue principale Gymnase Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@millebulles-csc86.org
English : Gratiferia d’hiver
German : Gratiferia d’hiver
Italiano :
Espanol : Gratiferia d’hiver
L’événement Gratiferia d’hiver Saint-Maurice-la-Clouère a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou