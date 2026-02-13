Gratiferia du livre, Salle Bauquier, Les Mages

Gratiferia du livre Dimanche 8 mars, 10h00 Salle Bauquier Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T10:00:00+01:00 – 2026-03-08T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T10:00:00+01:00 – 2026-03-08T17:00:00+01:00

Organisée par l’association LES iMAGinairES.

Salle Bauquier 29 avenue du Moulin, 30960 Les Mages Les Mages 30960 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 70 20 51 14 »}, {« type »: « email », « value »: « les.imaginaires@orange.fr »}]

Échange de livres, lectures et contes pour petits et grands. En présence de Bernard Grellier, ancien berger qui livrera ses souvenirs de transhumance.