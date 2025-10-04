Gratiféria et conférence VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

Grande journée de marché gratuit dans le cadre du Festival Zéro Déchet et d’Octobre Rose.

10h/18h, marché gratuit composé de toutes les affaires que chacun y porte. Viens donc y déposer des objets (en bon état) qui ne te sont plus d’aucune utilité, des plants, des compétences … et/ou viens te servir gratuitement. Le surplus ira aux associations caritatives. On peut venir pour donner et ne rien prendre, mais on peut aussi venir pour prendre sans rien donner. Il suffit de se dire qu’on aura certainement nous aussi quelque chose à trier pour la prochaine occasion. Pas de troc, pas de valeur d’échange, du don tout simplement.

16h30/18h30, conférence-débat Les rencontres Agri’culture & société « pesticides et santé humaine, un sujet maltraité ? ». Pour la cinquième année consécutive, la Mission Agrobiosciences-INRAE et le collectif Agri’Culture & Société s’associent pour proposer une nouvelle rencontre-débat en partenariat avec la Maison des jeunes et de la Culture de Vic en Bigorre. Alors que les agriculteurs et les agricultrices sont, de par leur métier, parmi les populations les plus régulièrement exposées aux pesticides et à leurs potentiels effets sur la santé, ils s’expriment très peu sur le sujet. Partant de ce constat, ce rendez-vous propose d’aborder cette question des effets sanitaires des pesticides sous un angle rarement débattu, celui du vécu de ses utilisateurs et utilisatrices. Ce, en optant pour le format participatif d’un forum. Introduction d’Agossè Nadège Degbelo, sociologue à INRAE au sein de l’Unité ETIS. Forum animé par la Mission Agrobiosciences-INRAE où chaque participant.e est invité.e à livrer son témoignage, ses questions, ses remarques… ou juste écouter.

14h30/17h30, repare-café.

Soirée concert avec le groupe Tumba y Salsa

VIC-EN-BIGORRE MJC de Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 61 00 mjcvic65@orange.fr

English :

A big day of free markets as part of the Zero Waste Festival and Pink October.

10am/6pm, a free market made up of all the things that everyone wears. Come and drop off (in good condition) items you no longer need, plants, skills? and/or help yourself for free. The surplus will go to charity. You can come to give and take nothing, but you can also come to take without giving anything. All you have to do is tell yourself that you, too, will certainly have something to sort for the next occasion. No bartering, no exchange value, just giving.

16:30/18:30, conference-debate Les rencontres Agri’culture & société: « Pesticides and human health, an ill-treated subject? For the fifth year running, the Mission Agrobiosciences-INRAE and the Agri?Culture & Société collective are teaming up to offer a new meeting-debate in partnership with the Maison des jeunes et de la Culture in Vic en Bigorre. Despite the fact that farmers, by virtue of their profession, are among the populations most regularly exposed to pesticides and their potential effects on health, they have very little to say on the subject. With this in mind, this event proposes to tackle the issue of the health effects of pesticides from a rarely discussed angle, that of the experience of its users. We will do this by opting for the participatory format of a forum. Introduction by Agossè Nadège Degbelo, sociologist at INRAE?s ETIS Unit. The forum is moderated by the Mission Agrobiosciences-INRAE, where participants are invited to share their experiences, questions, comments? or just to listen.

2:30 p.m.-5:30 p.m., coffee break.

Evening concert with the group Tumba y Salsa

German :

Großer kostenloser Markttag im Rahmen des Zero Waste Festivals und des Rosa Oktobers.

10h/18h, kostenloser Markt, der sich aus all den Dingen zusammensetzt, die jeder mit sich herumträgt. Komm also vorbei und gib Gegenstände (in gutem Zustand) ab, die du nicht mehr brauchst, Pflanzen, Fähigkeiten… und/oder komm vorbei und bediene dich kostenlos. Der Überschuss geht an karitative Organisationen. Man kann kommen, um zu geben und nichts mitzunehmen, aber man kann auch kommen, um zu nehmen, ohne etwas zu geben. Man muss nur daran denken, dass man bei der nächsten Gelegenheit sicher auch etwas zu sortieren hat. Kein Tauschhandel, kein Tauschwert, einfach nur spenden.

16.30/18.30 Uhr, Konferenz und Debatte Die Treffen Agri’culture & société: « Pestizide und menschliche Gesundheit, ein schlecht behandeltes Thema? ». Im fünften Jahr in Folge haben sich die Mission Agrobiosciences-INRAE und das Kollektiv Agri?Culture & Société zusammengeschlossen, um in Partnerschaft mit dem Jugend- und Kulturhaus von Vic en Bigorre eine neue Diskussionsveranstaltung anzubieten. Obwohl Landwirte und Landwirtinnen aufgrund ihres Berufs zu den Bevölkerungsgruppen gehören, die am häufigsten Pestiziden und deren möglichen Auswirkungen auf die Gesundheit ausgesetzt sind, äußern sie sich nur sehr selten zu diesem Thema. Ausgehend von dieser Feststellung schlägt dieses Treffen vor, das Thema der gesundheitlichen Auswirkungen von Pestiziden aus einem selten diskutierten Blickwinkel zu betrachten, nämlich aus der Sicht der Anwender und Anwenderinnen. Dazu wurde das partizipative Format eines Forums gewählt. Einführung von Agossè Nadège Degbelo, Soziologin bei INRAE in der ETIS-Einheit. Das Forum wird von der Mission Agrobiosciences-INRAE moderiert, und alle Teilnehmer sind eingeladen, ihre Erfahrungen, Fragen und Anmerkungen einzubringen oder einfach nur zuzuhören.

14.30/17.30 Uhr, Kaffeepause.

Konzertabend mit der Gruppe Tumba y Salsa

Italiano :

Una grande giornata di mercati gratuiti nell’ambito del Festival Rifiuti Zero e dell’Ottobre Rosa.

dalle 10.00 alle 18.00, mercato libero di tutte le cose che ognuno di noi indossa. Venite a lasciare gli oggetti (in buono stato) che non vi servono più, le piante, le competenze, e/o venite a darvi una mano gratuitamente. Il surplus andrà in beneficenza. Potete venire per dare e non prendere nulla, ma potete anche venire per prendere senza dare nulla. Basta dire a se stessi che anche voi avrete sicuramente qualcosa da smistare per la prossima occasione. Nessun baratto, nessun valore di scambio, solo donazione.

16h30/18h30, conferenza-dibattito Les rencontres Agri’culture & société: « Pesticidi e salute umana, un argomento maltrattato? Per il quinto anno consecutivo, la Mission Agrobiosciences-INRAE e il collettivo Agri’Culture & Société uniscono le forze per proporre una nuova conferenza-dibattito in collaborazione con la Maison des jeunes et de la Culture di Vic en Bigorre. Sebbene gli agricoltori, in virtù della loro professione, siano tra le persone più regolarmente esposte ai pesticidi e ai loro potenziali effetti sulla salute, hanno ben poco da dire sull’argomento. Per questo motivo, l’obiettivo di questo evento è quello di affrontare la questione degli effetti dei pesticidi sulla salute da un punto di vista raramente discusso, quello dell’esperienza di coloro che li utilizzano. E lo farà nel formato partecipativo di un forum. Introduzione di Agossè Nadège Degbelo, sociologa dell’Unità ETIS dell’INRAE. Il forum è moderato dalla Missione Agrobioscienze-INRAE e i partecipanti sono invitati a condividere le loro esperienze, domande e commenti, o semplicemente ad ascoltare.

14.30-17.30, pausa caffè.

Concerto serale con il gruppo Tumba y Salsa

Espanol :

Un gran día de mercadillos gratuitos en el marco del Festival Residuo Cero y del Octubre Rosa.

de 10:00 a 18:00 horas, mercadillo libre compuesto por todas las cosas que todo el mundo usa. Así que ven a dejar objetos (en buen estado) que ya no te sirvan, plantas, habilidades… y/o ven a ayudarte gratis. El excedente se destinará a obras de caridad. Puedes venir a dar y no tomar nada, pero también puedes venir a tomar sin dar nada. Lo único que tienes que hacer es decirte a ti mismo que seguro que tú también tendrás algo que clasificar para la próxima ocasión. Sin trueque, sin valor de cambio, sólo dando.

16h30/18h30, conferencia-debate Les rencontres Agri’culture & société: « Pesticidas y salud humana, ¿un tema mal tratado? Por quinto año consecutivo, la Mission Agrobiosciences-INRAE y el colectivo Agri’Culture & Société se unen para ofrecer una nueva conferencia-debate en colaboración con la Maison des jeunes et de la Culture de Vic en Bigorre. Aunque los agricultores, por su profesión, figuran entre las personas más regularmente expuestas a los pesticidas y a sus posibles efectos sobre la salud, tienen muy poco que decir al respecto. Teniendo esto en cuenta, el objetivo de este acto es abordar la cuestión de los efectos de los plaguicidas sobre la salud desde un ángulo que rara vez se discute, el de la experiencia de quienes los utilizan. Y lo hará en el formato participativo de un foro. Introducción a cargo de Agossè Nadège Degbelo, socióloga de la Unidad ETIS del INRAE. El foro estará moderado por la Misión Agrobiosciences-INRAE, y se invita a los participantes a compartir sus experiencias, preguntas y comentarios, o simplemente a escuchar.

14.30 17.30 h, pausa para el café.

Concierto nocturno con el grupo Tumba y Salsa

