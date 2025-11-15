Gratiferia Frouard
Gratiferia Frouard samedi 15 novembre 2025.
Gratiferia
99 avenue de la Libération Frouard Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15 17:00:00
2025-11-15
La Gratiferia est de retour à Frouard samedi 15 novembre ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿` ¿¿¿¿¿¿ Espace Ermitage
Les objets en bon état acceptés dans ce grand marché gratuit sont
les vêtements, chaussures, accessoires, bijoux fantaisies,
les jeux, jouets, vélos,
les cd, dvd, livres, magazine, matériel informatique, hifi,
les plantes, boutures, graines,
la vaisselle, le petit électroménager, la décoration, le petit mobilier
Tous les objets restants à la fin de la manifestation seront donnés à une association.
Information 03 83 49 23 05
99 avenue de la Libération Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 49 23 05
English :
La Gratiferia returns to Frouard Saturday November 15 ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿` ¿¿¿¿¿¿ Espace Ermitage
Items in good condition accepted in this free market are
clothing, shoes, accessories, costume jewelry,
games, toys, bicycles,
cd’s, dvd’s, books, magazines, computer equipment, hifi,
plants, cuttings, seeds,
crockery, small electrical appliances, decoration, small furniture, etc
All items left over at the end of the event will be donated to a charity.
Information: 03 83 49 23 05
German :
Die Gratiferia ist wieder in Frouard Samstag, 15. November ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿` ¿¿¿¿¿¿ Espace Ermitage
Die Gegenstände in gutem Zustand, die auf diesem großen kostenlosen Markt angenommen werden, sind
kleidung, Schuhe, Accessoires, Modeschmuck,
spiele, Spielzeug, Fahrräder,
cd, dvd, Bücher, Zeitschriften, Computer- und Hifi-Material,
pflanzen, Stecklinge, Samen,
geschirr, kleine Haushaltsgeräte, Dekoration, Kleinmöbel
Alle Gegenstände, die am Ende der Veranstaltung übrig bleiben, werden an eine Organisation gespendet.
Informationen: 03 83 49 23 05
Italiano :
La Gratiferia torna a Frouard sabato 15 novembre ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿` ¿¿¿¿¿¿ Espace Ermitage
Gli oggetti in buono stato accettati in questo grande mercato libero sono
vestiti, scarpe, accessori, bigiotteria,
giochi, giocattoli, biciclette
cD, DVD, libri, riviste, materiale informatico, hi-fi,
piante, talee, semi
stoviglie, piccoli elettrodomestici, decorazioni, piccoli mobili, ecc
Tutti gli oggetti rimasti alla fine dell’evento saranno donati a un ente di beneficenza.
Informazioni: 03 83 49 23 05
Espanol :
La Gratiferia vuelve a Frouard el sábado 15 de noviembre ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿` ¿¿¿¿¿¿ Espace Ermitage
Los artículos en buen estado aceptados en este gran mercado libre son
ropa, zapatos, accesorios, bisutería,
juegos, juguetes, bicicletas
cD, DVD, libros, revistas, equipos informáticos, equipos de alta fidelidad,
plantas, esquejes, semillas
vajilla, pequeños electrodomésticos, decoración, pequeños muebles, etc
Todos los artículos que sobren al final del acto se donarán a una organización benéfica.
Información: 03 83 49 23 05
L’événement Gratiferia Frouard a été mis à jour le 2025-11-04 par TOURISME BASSIN de POMPEY