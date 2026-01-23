Gratiferia

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

2026-03-07

La Gratiferia est de retour à Frouard samedi 7 mars à l'Espace Ermitage

La Gratiferia est de retour à Frouard samedi 7 mars à l'Espace Ermitage

Les objets en bon état acceptés dans ce grand marché gratuit sont

les vêtements, chaussures, accessoires, bijoux fantaisies,

les jeux, jouets, vélos,

les cd, dvd, livres, magazine, matériel informatique, hifi,

les plantes, boutures, graines,

la vaisselle, le petit électroménager, la décoration, le petit mobilier.

Tous les objets restants à la fin de la manifestation seront donnés à une association.

Information 03 83 49 23 05Tout public

99 avenue de la Libération Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 49 23 05

English :

La Gratiferia returns to Frouard Saturday March 7 at Espace Ermitage

La Gratiferia returns to Frouard Saturday March 7 at Espace Ermitage

Items in good condition accepted in this free market are

clothing, shoes, accessories, costume jewelry,

games, toys, bicycles,

cDs, DVDs, books, magazines, computer equipment, hifi,

plants, cuttings, seeds,

crockery, small electrical appliances, decoration, small furniture.

All items left over at the end of the event will be donated to a charity.

Information: 03 83 49 23 05

L’événement Gratiferia Frouard a été mis à jour le 2026-01-23 par TOURISME BASSIN de POMPEY