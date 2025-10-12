Gratiferia Chez O’case Affaires Galiax

Gratiferia Chez O'case Affaires Galiax dimanche 12 octobre 2025.

Gratiferia

Chez O’case Affaires 1512 Route des Peupliers Galiax Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Le principe est simple

Prenez et/ou donnez ce que vous voulez… Tout est gratuit !

Objets, vêtements, livres, jouets et bien plus encore.

Cet événement solidaire est possible grâce à la générosité de nos clients et des personnes de passage qui ont fait don de leurs objets à O’Case Affaire.

Le midi, venez partagez un moment convivial avec la buvette sur place.

Chez O’case Affaires 1512 Route des Peupliers Galiax 32160 Gers Occitanie +33 5 37 07 36 99 ocaseaffaire@gmail.com

English :

The principle is simple:

Take and/or give what you want? It’s all free!

Items, clothes, books, toys and much more.

This solidarity event is made possible thanks to the generosity of our customers and visitors who have donated their items to O?Case Affaire.

At lunchtime, come and share a convivial moment with the on-site refreshment bar.

German :

Das Prinzip ist einfach:

Nimm und/oder spende, was du willst? Alles ist kostenlos!

Gegenstände, Kleidung, Bücher, Spielzeug und vieles mehr.

Diese solidarische Veranstaltung ist nur dank der Großzügigkeit unserer Kunden und Passanten möglich, die ihre Gegenstände an O?Case Affaire gespendet haben.

Am Mittag können Sie einen geselligen Moment mit dem Getränkestand vor Ort verbringen.

Italiano :

Il principio è semplice:

Prendere e/o donare ciò che si vuole? È tutto gratis!

Oggetti, vestiti, libri, giocattoli e molto altro.

Questo evento di solidarietà è reso possibile dalla generosità dei nostri clienti e visitatori che hanno donato i loro oggetti a O’Case Affaire.

All’ora di pranzo, venite a condividere un momento di convivialità con il punto di ristoro in loco.

Espanol :

El principio es sencillo:

Coge y/o dona lo que quieras.. ¡Todo es gratis!

Objetos, ropa, libros, juguetes y mucho más.

Este evento solidario es posible gracias a la generosidad de nuestros clientes y visitantes que han donado sus objetos a O’Case Affaire.

A la hora de comer, venga a compartir un momento de convivencia con el bar de refrescos in situ.

