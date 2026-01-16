GRATIFERIA

Graissessac Hérault

2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

L’association Voisins-voisines présente la Gratiferia.

Entrée libre tout gratuit

Amène ce qui ne te sers plus et repart avec des choses utlies

Samedi 24 janvier de 10h à 17h Salle Jean Moulin.

Info Facebook voisins-voisines ou 07 82 62 80 85.

Espace Jeux avec JeuxdeMô Participation du Solidar’Bus Buvette petits prix.

L’association se charge d’amener ce qui restera à la ressourcerie.

Petit électro jouets livre vêtements déco

Graissessac 34260 Hérault Occitanie

English :

The Voisins-voisines association presents the Gratiferia.

Free entry all free

Bring what you don’t use anymore and leave with something useful

Saturday January 24 from 10am to 5pm Salle Jean Moulin.

Info Facebook voisins-voisines or 07 82 62 80 85.

Games area with JeuxdeMô Participation of the Solidar’Bus Small-price refreshments.

