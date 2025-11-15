Gratiferia Lignol
Gratiferia Lignol samedi 15 novembre 2025.
Gratiferia
Salle polyvalente Lignol Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 17:00:00
Date(s) :
2025-11-15
Apportez ce dont vous n’avez plus besoin, repartez avec ce qui vous plaît… Stand réparation collaboratif, stand numérique… .
Salle polyvalente Lignol 56160 Morbihan Bretagne +33 6 07 57 10 64
