Gratiferia Lignol

Gratiferia

Salle polyvalente Lignol Morbihan

15 novembre 2025, 10:00

17:00

2025-11-15

Apportez ce dont vous n’avez plus besoin, repartez avec ce qui vous plaît… Stand réparation collaboratif, stand numérique… .

Salle polyvalente Lignol 56160 Morbihan Bretagne +33 6 07 57 10 64

