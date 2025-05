Gratiferia Marché Gratuit – gymnase de Budelle Évaux-les-Bains, 11 mai 2025 10:00, Évaux-les-Bains.

Creuse

gymnase de Budelle 1 avenue de Budelle Évaux-les-Bains Creuse

Gratuit

Début : 2025-05-11 10:00:00

fin : 2025-05-11 17:00:00

2025-05-11

Tout est gratuit, j’apporte ce que je veux ( ou pas ) EN BON ETAT et je prends ce que je veux ( ou pas )

livres, CD? DVD, vêtements, textiles, vaisselle, bibelots, outils, jouets, électroménager, petits mobiliers, électronique, décos, plantes et graines,…

Avec comme d’habitude une buvette et un foodtruck et un concert!

Concert à 14h-17h.

Musique avec Trad’Adi (gratuit aussi). EUR.

gymnase de Budelle 1 avenue de Budelle

Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 10 63 17 tisane.pop@gmail.com

