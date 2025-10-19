Gratiferia Marché Gratuit Rue Léo Lagrange Évaux-les-Bains
Gratiferia Marché Gratuit
Rue Léo Lagrange Maison des Jeunes Évaux-les-Bains Creuse
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Tout est gratuit, j'apporte ce que je veux ( ou pas ) EN BON ETAT et je prends ce que je veux ( ou pas )
livres, CD? DVD, vêtements, textiles, vaisselle, bibelots, outils, jouets, électroménager, petits mobiliers, électronique, décos, plantes et graines,…
Food truck, buvette. .
Rue Léo Lagrange Maison des Jeunes Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 10 63 17 tisane.pop@gmail.com
