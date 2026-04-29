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Gratiferia Marché gratuit Le Croisic

Gratiferia Marché gratuit Le Croisic samedi 2 mai 2026.

Adresse : 10 rue des goélands

Ville : 44490 Le Croisic

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Le Croisic

Gratiferia Marché gratuit

10 rue des goélands Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 15:00:00
fin : 2026-05-02 17:30:00

Date(s) :
2026-05-02

Gratiferia marché gratuit
recyclerie maritime

La Recyclerie Maritime accueille cet événement en partenariat avec TECS, Transition en Côte Sauvage, Le Bonheur des Bennes (Saint-Nazaire), L’Armoire du Bourg (Batz-sur-Mer) et La Ville du Croisic, partenaire de l’événement
Pendant une après-midi, notre hangar et son parvis se transformeront en un joyeux marché où tout est gratuit, réparti en 4 univers

Maritime objets liés à la mer, déco, équipement…
Jouets pour les petits et les grands enfants
Vêtements mode, friperie, tenues du quotidien
Mobilier chaises, petits meubles, objets utiles ou insolites
Cuisine Ustensiles, électroménagers …
Jardinage Outils, plants, fleurs …

L’idée est simple vous prenez ce qui vous fait plaisir, vous donnez si vous le souhaitez.   .

10 rue des goélands Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 37 05 10 

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English :

L’événement Gratiferia Marché gratuit Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44

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