Le Croisic

Gratiferia Marché gratuit

10 rue des goélands Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 15:00:00

fin : 2026-05-02 17:30:00

Date(s) :

2026-05-02

Gratiferia marché gratuit

recyclerie maritime

La Recyclerie Maritime accueille cet événement en partenariat avec TECS, Transition en Côte Sauvage, Le Bonheur des Bennes (Saint-Nazaire), L’Armoire du Bourg (Batz-sur-Mer) et La Ville du Croisic, partenaire de l’événement

Pendant une après-midi, notre hangar et son parvis se transformeront en un joyeux marché où tout est gratuit, réparti en 4 univers

Maritime objets liés à la mer, déco, équipement…

Jouets pour les petits et les grands enfants

Vêtements mode, friperie, tenues du quotidien

Mobilier chaises, petits meubles, objets utiles ou insolites

Cuisine Ustensiles, électroménagers …

Jardinage Outils, plants, fleurs …

L’idée est simple vous prenez ce qui vous fait plaisir, vous donnez si vous le souhaitez. .

10 rue des goélands Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 12 37 05 10

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English :

L’événement Gratiferia Marché gratuit Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT44