Gratiféria Noël… in the air CIAM Centre International des Arts en Mouvement Aix-en-Provence

Gratiféria Noël… in the air

Dimanche 7 décembre 2025 de 10h à 16h30. CIAM Centre International des Arts en Mouvement 4181 Route De Galice Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 16:30:00

2025-12-07

Offrir une seconde vie aux jouets et jeux, c’est faire un cadeau deux fois utile bon pour l’environnement et pour le budget des familles. La Gratiféria encourage une circulation vertueuse des objets, dans un esprit de solidarité et de fête.

Comment ça marche ?

Vous déposez des jeux et jouets en bon état à l’accueil du CIAM, puis vous venez récupérer le jour J un objet qui servira à nouveau. La mise en place se fait toute la journée pour que chacun en profite.



Je dépose avant le vendredi 5 décembre 17h.

Jouets en bon état

Jeux d’extérieur en bon état

Jeux de société complets



Dépôt à l’accueil du CIAM du lundi au vendredi de 10h à 17h30. Un doute ? Écrivez à contact@ciam-aix.com.



Je récupère le dimanche 7 décembre. L’idée est de prendre seulement ce dont vous avez réellement besoin, afin d’en laisser pour tout le monde. .

CIAM Centre International des Arts en Mouvement 4181 Route De Galice Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Giving a second life to toys and games means giving a gift that is twice as useful: good for the environment and good for family budgets. La Gratiféria encourages the virtuous circulation of objects, in a spirit of solidarity and celebration.

German :

Wenn man Spielzeug und Spielen ein zweites Leben schenkt, ist das ein doppelt nützliches Geschenk: gut für die Umwelt und gut für das Familienbudget. Die Gratiféria fördert einen positiven Kreislauf von Gegenständen in einem Geist der Solidarität und des Feierns.

Italiano :

Dare una seconda vita a giocattoli e giochi significa fare un regalo doppiamente utile: buono per l’ambiente e buono per i bilanci familiari. La Gratiféria incoraggia la circolazione virtuosa degli oggetti, in uno spirito di solidarietà e di festa.

Espanol :

Dar una segunda vida a los juguetes y juegos significa hacer un regalo doblemente útil: bueno para el medio ambiente y bueno para el presupuesto de las familias. La Gratiféria fomenta la circulación virtuosa de objetos, en un espíritu de solidaridad y celebración.

L’événement Gratiféria Noël… in the air Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence