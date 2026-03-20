Gratiferia Salle des fêtes Ounans
Gratiferia Salle des fêtes Ounans samedi 11 avril 2026.
Gratiferia
Salle des fêtes Route de Salins Ounans Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 17:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Grafiteria
Donnez une 2ème vie à vos objets, vêtements…
Apportez ce que vous voulez ou rien, repartez avec ce dont vous avez besoin.
Samedi 11 avril de 14h à 17h. .
Salle des fêtes Route de Salins Ounans 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 06 68 72 odile.rolet.repecaud@gmail.com
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English : Gratiferia
L’événement Gratiferia Ounans a été mis à jour le 2026-03-20 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR