Gratiferia Salle des fêtes Ounans

Gratiferia

Salle des fêtes Route de Salins Ounans Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Grafiteria

Donnez une 2ème vie à vos objets, vêtements…

Apportez ce que vous voulez ou rien, repartez avec ce dont vous avez besoin.

Samedi 11 avril de 14h à 17h. .

Salle des fêtes Route de Salins Ounans 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 06 68 72 odile.rolet.repecaud@gmail.com

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English : Gratiferia

L’événement Gratiferia Ounans a été mis à jour le 2026-03-20 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR