Gratiferia Permanente Matour

Gratiferia Permanente

Ancienne Ecole Matour Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 14:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Venez retrouver, tous les 1ers week-end du mois, nos bénévoles dans les locaux de l’ancienne école à la Chapelle-du-mont-de-france. Jouets, vêtements, vaisselle, livres, jeux … Vendredi 06.03 de 14h à 17h et samedi 07.03 de 9h30 à 12h. Nouvel arrivage en permanence ! Donne qui peut, prends qui veut ! Entrée libre ! Adhésion à Villages Solidaires 1€ minimum. .

Ancienne Ecole Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 30 29 81 contact@villagesolidaires.fr

