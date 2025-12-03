Gratiferia Permanente Matour
Gratiferia Permanente Matour vendredi 3 avril 2026.
Ancienne Ecole Matour Saône-et-Loire
Début : 2026-04-03 14:00:00
fin : 2026-04-04 17:00:00
2026-04-03
Venez retrouver, tous les 1ers week-end du mois, nos bénévoles dans les locaux de l'ancienne école à la Chapelle-du-mont-de-france. Jouets, vêtements, vaisselle, livres, jeux … Vendredi 06.03 de 14h à 17h et samedi 07.03 de 9h30 à 12h. Nouvel arrivage en permanence ! Donne qui peut, prends qui veut ! Entrée libre ! Adhésion à Villages Solidaires 1€ minimum.
Ancienne Ecole Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 30 29 81 contact@villagesolidaires.fr
English : Gratiferia Permanente
