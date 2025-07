GRATIFERIA SCOLAIRE ETUDIANTE Montbard

GRATIFERIA SCOLAIRE ETUDIANTE

3 Passage Anatole France Montbard Côte-d’Or

Début : 2025-08-30

fin : 2025-09-12

Le Centre Social Romain Rolland de Montbard organise une gratiféria scolaire et étudiante du 30 août au 12 septembre 2025.

La gratiféria est une zone de gratuité où le public peut donner et prendre des objets dont il n’a plus l’usage.

Les objets doivent être utilisables.

Que donner ? cahiers matériel de trousse, vêtements de sports, sacs à dos, accessoires étudiants (vaisselle, linge de lit, petit électroménager…).

Ouverture spéciale samedi 30 août de 14 h à 17 h.

La collecte est ouverte. .

3 Passage Anatole France Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 12 06

