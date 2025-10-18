Gratiferia Maison du Grand Site Solutré-Pouilly

Maison du Grand Site Solutré-Pouilly

18 octobre 2025, 10:00

2 novembre 2025, 18:00

2025-10-18

Déposez des objets dont vous n’avez plus l’utilité et/ou repartez avec ce qui vous plait. C’est gratuit ! Sont acceptés vêtements et linges de maison, jeux et jouets, livres, disques, objets de déco, vaisselle, petits électroménagers, multimédias, petit outillage de bricolage et de jardinage… Nous vous prions de bien vouloir vous présenter à l’accueil de la Maison du Grand Site avant tout dépôt d’objets.

Nous rappelons qu’une gratiferia n’est pas une déchetterie les articles doivent être propres et en parfait état de fonctionnement. Les encombrants ne seront pas acceptés !

Gratuit, en accès libre. En continu.

Dépôts de vos objets uniquement du 18 au 26 octobre inclus. .

Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81

