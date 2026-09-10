Gratiferia Maison du Grand Site Solutré-Pouilly

Informations pratiques

Solutré-Pouilly

Gratiferia

Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Apportez les objets dont vous n’avez plus l’usage et repartez librement avec ceux qui vous font envie. C’est gratuit ! Sont acceptés : vêtements et linge de maison, jeux et jouets, livres, disques, objets de décoration, vaisselle, petits électroménagers, multimédias et petit outillage de bricolage ou de jardinage.

Avant tout dépôt, merci de vous rendre à l’accueil de la Maison du Grand Site. Seuls les objets propres et en parfait état de fonctionnement sont acceptés. Les encombrants ne peuvent pas être déposés.

Dons uniquement du 17 au 25 octobre de 10h à 18h sauf le lundi. Retraits tous les jours de 10h à 18h sauf le lundi. Retraits jusqu’au 1er novembre inclus. .

Maison du Grand Site Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gratiferia

L’événement Gratiferia Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-09-10 par Maison du Grand Site