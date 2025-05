Gratiféria spéciale dons de graines, semis & plantes – Cour du centre social Buis-les-Baronnies, 21 mai 2025 09:00, Buis-les-Baronnies.

Drôme

Gratiféria spéciale dons de graines, semis & plantes Cour du centre social 3 place du portalet Buis-les-Baronnies Drôme

Début : 2025-05-21 09:00:00

fin : 2025-05-24 18:00:00

2025-05-21

C’est le moment de faire du tri ! Préparer vos dons, pour être dans le thème du printemps c’est une gratiféria spécial dons de plantes mais pas que !

Il y aura aussi, comme d’habitude, vêtements de saison, objets, petit matériel, livres, déco…

Cour du centre social 3 place du portalet

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 17 28 accueil@afb26.org

English :

It’s time to sort! Prepare your donations: in keeping with the spring theme, it’s a special plant donation gratiferia, but not the only one!

As usual, there will also be seasonal clothing, objects, small equipment, books, decorations…

German :

Es ist an der Zeit, die Pflanzen zu sortieren! Bereiten Sie Ihre Spenden vor, denn passend zum Thema Frühling ist es eine Gratiféria, die sich auf Pflanzenspenden spezialisiert hat, aber nicht nur!

Es wird auch, wie üblich, saisonale Kleidung, Gegenstände, Kleinmaterial, Bücher, Dekoration… geben.

Italiano :

È ora di fare la raccolta differenziata! Preparate le vostre donazioni: per essere in linea con il tema della primavera, c’è un omaggio speciale per le donazioni di piante, ma non è l’unico!

Come al solito, ci saranno anche vestiti di stagione, oggetti, piccole attrezzature, libri, decorazioni…

Espanol :

¡Es hora de clasificar! Prepara tus donaciones: para encajar con el tema de la primavera, hay un regalo especial para las donaciones de plantas, ¡pero no es el único!

Como de costumbre, también habrá ropa de temporada, objetos, pequeño material, libros, adornos…

L’événement Gratiféria spéciale dons de graines, semis & plantes Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale