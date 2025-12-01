Gratiféria MPT de la Chamberlière Valence
Gratiféria MPT de la Chamberlière Valence mercredi 10 décembre 2025.
Gratiféria
MPT de la Chamberlière 82 rue Jean Vilar Valence Drôme
Début : 2025-12-10 10:00:00
fin : 2025-12-10 17:00:00
2025-12-10
La gratiféria est un vide-greniers gratuit, qui donne une seconde vie à vos objets (livres, vêtements, jouet, etc…).
Apportez ce que vous voulez et repartez avec ce qui vous plaît.
Repas partagé à midi
MPT de la Chamberlière 82 rue Jean Vilar Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 00 37
English :
La gratiféria is a free garage sale that gives a second life to your objects (books, clothes, toys, etc.).
Bring what you want and leave with what you like.
Shared lunch
