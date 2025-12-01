Gratiféria MPT de la Chamberlière Valence

Gratiféria

MPT de la Chamberlière 82 rue Jean Vilar Valence

Début : 2025-12-10 10:00:00

fin : 2025-12-10 17:00:00

2025-12-10

La gratiféria est un vide-greniers gratuit, qui donne une seconde vie à vos objets (livres, vêtements, jouet, etc…).

Apportez ce que vous voulez et repartez avec ce qui vous plaît.

Repas partagé à midi

MPT de la Chamberlière 82 rue Jean Vilar Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 00 37

English :

La gratiféria is a free garage sale that gives a second life to your objects (books, clothes, toys, etc.).

Bring what you want and leave with what you like.

Shared lunch

