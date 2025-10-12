Gratiferia vide-greniers gratuit Castelfranc
Gratiferia vide-greniers gratuit Castelfranc dimanche 12 octobre 2025.
Gratiferia vide-greniers gratuit
Castelfranc Lot
Début : 2025-10-12 14:00:00
fin : 2025-10-12 16:00:00
2025-10-12
Venez dénicher la bonne affaire au cours de ce vide-greniers gratuit pour les exposants, sous les halles de Castelfranc.
Organisé par le SEL (Système d’Echange Local) TROCLOT. Participez à une nouvelle économie plus solidaire et plus responsable. .
Castelfranc 46140 Lot Occitanie +33 6 16 28 96 06
English :
Come and find a bargain at this garage sale, free of charge for exhibitors, under the Halles de Castelfranc.
Organized by SEL (Système d?Echange Local) TROCLOT
German :
Bei diesem für die Aussteller kostenlosen Flohmarkt in den Markthallen von Castelfranc können Sie ein Schnäppchen machen.
Organisiert vom SEL (Système d’Echange Local) TROCLOT
Italiano :
Venite a fare un affare in questo mercatino dell’usato, che è gratuito per i commercianti, sotto il mercato coperto di Castelfranc.
Organizzato dal SEL (Sistema di Scambio Locale) TROCLOT
Espanol :
Venga a encontrar una ganga en esta venta de garaje, gratuita para los titulares de los puestos, bajo el mercado cubierto de Castelfranc.
Organizado por el SEL (Sistema de Intercambio Local) TROCLOT
