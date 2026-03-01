Gratifieria à Guémené-sur-Scorff Salle polyvalente Guémené-sur-Scorff

Gratifieria à Guémené-sur-Scorff

Salle polyvalente Rue Jean Feuillet Guémené-sur-Scorff Morbihan

Tarif : – –

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

Donnez et prenez librement lors de la gratifieria ! Apportez ce dont vous n’avez plus besoin. Repartez avec ce qui vous plaît, même sans avoir déposé d’objet ! Collecte de vêtements au profit de la croix rouge. Les objets apportés doivent être propres, en bon état, faciles à transporter. Les dépôts sont possibles jusqu’à 15h. Tous les vêtements, linge de maison et chaussures se trient, même abîmés. Ils doivent être placés, propres et secs, dans un sac fermé et les chaussures liées par paire ; Profitez aussi de divers ateliers au cours de cette journée au stand textile, transformez un t-shirt en sac ; au stand réparation, réparez de petits électroménagers avec l’animateur ; au stand d’information, bénéficiez de conseils sur les économies d’énergie et d’eau avec l’Udaf ; au stand diagnostic party , apprenez à tester et réparer un ordinateur, apportez vos appareils inutilisés pour qu’ils soient réemployés ou envoyés au recyclage. .

