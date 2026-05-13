Gratot, visitez le château avec le seigneur ! Rue d’Argouges Gratot

Gratot

Gratot, visitez le château avec le seigneur !

Rue d’Argouges Château de Gratot Gratot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 10:30:00

fin : 2026-08-27 12:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Visite guidée sur l’histoire et les légendes du château de Gratot. Le Seigneur de Gratot lui-même vous accueille en son château pour remonter le temps. Découvrez 700 ans d’histoire où l’on rencontre fées et chevaliers… Une visite contée qui plaira aux enfants, et aussi aux grands ! .

Rue d’Argouges Château de Gratot Gratot 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

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English : Gratot, visitez le château avec le seigneur !

L’événement Gratot, visitez le château avec le seigneur ! Gratot a été mis à jour le 2026-05-13 par Coutances Tourisme