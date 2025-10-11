Gratounade à Lédergues Lédergues
Gratounade à Lédergues
Lédergues Aveyron
Début : Samedi 2025-10-11
Pour les amateurs de canard et des années 80 !
Gratounade du Foyer Socio Culturel de Lentin à 20 heures à la salle Polyvalente à Lédergues.
Soirée année 80 animé par Disco Star.
Réservation au 07.66.21.70.78 20 .
Lédergues 12170 Aveyron Occitanie
English :
For fans of duck and the ’80s!
German :
Für Fans von Enten und den 80er Jahren!
Italiano :
Per gli appassionati di papere e degli anni ’80!
Espanol :
¡Para los fans del pato y de los 80!
