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AGENDA · Rullac-Saint-Cirq

Gratounade à Rullac Rullac-Saint-Cirq

samedi 26 septembre 2026 · Rullac-Saint-Cirq

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Ville
12120 Rullac-Saint-Cirq
Département
Aveyron
Tarif
20 Tarif de base plein tarif

Rullac-Saint-Cirq

Gratounade à Rullac

Rullac-Saint-Cirq Aveyron

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Gratounade avec Bernard Gaches !
Le samedi 26 septembre à 19h30
Repas suivi d’un bal à 22h30 animé par l’orchestre Bernard Gaches.
Tarif 20€
Inscription obligatoire au 06 82 27 64 30 20  .

Rullac-Saint-Cirq 12120 Aveyron Occitanie  

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English :

A Fun Time with Bernard Gaches!

L’événement Gratounade à Rullac Rullac-Saint-Cirq a été mis à jour le 2026-08-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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