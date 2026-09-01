AGENDA · Rullac-Saint-Cirq
Gratounade à Rullac Rullac-Saint-Cirq
samedi 26 septembre 2026 · Rullac-Saint-Cirq
Informations pratiques
Rullac-Saint-Cirq
Gratounade à Rullac
Rullac-Saint-Cirq Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Gratounade avec Bernard Gaches !
Le samedi 26 septembre à 19h30
Repas suivi d’un bal à 22h30 animé par l’orchestre Bernard Gaches.
Tarif 20€
Inscription obligatoire au 06 82 27 64 30 20 .
Rullac-Saint-Cirq 12120 Aveyron Occitanie
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English :
A Fun Time with Bernard Gaches!
L’événement Gratounade à Rullac Rullac-Saint-Cirq a été mis à jour le 2026-08-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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