Informations pratiques

Rullac-Saint-Cirq

Gratounade à Rullac

Rullac-Saint-Cirq Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Gratounade avec Bernard Gaches !

Le samedi 26 septembre à 19h30

Repas suivi d’un bal à 22h30 animé par l’orchestre Bernard Gaches.

Tarif 20€

Inscription obligatoire au 06 82 27 64 30 20 .

Rullac-Saint-Cirq 12120 Aveyron Occitanie

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English :

A Fun Time with Bernard Gaches!

L’événement Gratounade à Rullac Rullac-Saint-Cirq a été mis à jour le 2026-08-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)