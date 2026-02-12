Gratounade Pont-les-Bains Salles-la-Source
Gratounade Pont-les-Bains Salles-la-Source samedi 21 février 2026.
Gratounade Pont-les-Bains
Salles-la-Source Aveyron
Gratounade le samedi 21 février à partir de 19h30, à la salle des fêtes de Pont-les-Bains.
19h30 Apéritif
20h30 Début du service
Soupe de campagne
Gratounade
Salade
Fromage
Dessert
14€ adulte, 7€ -12 ans, gratuit -6 ans .
Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 47 08 47 55
English :
Gratounade on Saturday February 21 from 7.30pm, at the Pont-les-Bains village hall.
L’événement Gratounade Pont-les-Bains Salles-la-Source a été mis à jour le 2026-02-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)