Gratounade Pont-les-Bains

Salles-la-Source Aveyron

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Gratounade le samedi 21 février à partir de 19h30, à la salle des fêtes de Pont-les-Bains.

19h30 Apéritif

20h30 Début du service

Soupe de campagne

Gratounade

Salade

Fromage

Dessert

14€ adulte, 7€ -12 ans, gratuit -6 ans .

Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 47 08 47 55

English :

Gratounade on Saturday February 21 from 7.30pm, at the Pont-les-Bains village hall.

