Gratte-Ciel·les, TNP – Théâtre national populaire, Villeurbanne

Gratte-Ciel·les Dimanche 20 septembre, 11h15 TNP – Théâtre national populaire Rhône

Gratuit sur réservation, jauge de 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:15:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:15:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez redécouvrir le quartier des Gratte-Ciel sous un autre regard : celui de l’histoire des femmes qui y ont vécu et y vivent encore aujourd’hui ! Saviez-vous que le premier organiste de l’hôtel de ville était une femme ? Qu’une femme était à la tête du dispensaire d’hygiène sociale ? Que les logements des Gratte-ciel ont accueilli de nombreuses institutrices ? Cette balade vous emmènera jusqu’au TNP dans lequel comédiennes et metteuses en scène ont également participé à faire vivre ce lieu.

En partenariat avec le TNP

TNP – Théâtre national populaire 8 Place Docteur Lazare Goujon, 69100 Villeurbanne, France Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33478033000 https://www.tnp-villeurbanne.com https://fr-fr.facebook.com/theatrenationalpopulaire;https://twitter.com/TNP_theatre [{« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr »}] Fondé en 1920 à Paris, le Théâtre National Populaire reçoit le label de Centre dramatique national en 1963. En 1972, le label CDN et le sigle TNP sont transférés au Théâtre de la Cité de Villeurbanne dirigé par Roger Planchon. En 2002, Christian Schiaretti succède à Roger Planchon. Le TNP fait partie des scènes théâtrales majeures de France et d’Europe.

Depuis 2020, Jean Bellorini dirige le TNP. Entouré de sa troupe et d’une constellation d’artistes associés, il œuvre pour un théâtre de création placé sous le signe de la transmission et de l’éducation, un théâtre poétique profondément ancré dans son territoire. Ce TNP donne la part belle aux liens intimes qui unissent le théâtre et la musique. Il renoue avec le réseau des scènes européennes et internationales, met en scène des interprètes italiens, afghans, chinois et invite des spectacles étrangers. Métro : ligne A, arrêt Gratte-Ciel. Bus : C3, arrêt Paul-Verlaine ; Bus lignes 27 , 69 et C26, arrêt Mairie de Villeurbanne. Station Velo’v Mairie de Villeurbanne, avenue Aristide-Briand, en face de la mairie.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez redécouvrir le quartier des Gratte-Ciel sous un autre regard : celui de l’histoire des femmes qui y ont vécu et y vivent encore aujourd’hui !

©Archives Municipales de Villeurbanne