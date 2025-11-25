Gratuit Aux jours qui viennent Cinéma Rio Borvo, Bourbon-Lancy
Gratuit Aux jours qui viennent Cinéma Rio Borvo, Bourbon-Lancy mardi 25 novembre 2025.
Gratuit Aux jours qui viennent
Cinéma Rio Borvo, 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-25
La ville de Bourbon-Lancy et le centre social vous invite à une projection gratuite dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.
Résumé Nice, de nos jours. Laura, la trentaine, essaie de se reconstruire après une relation tumultueuse avec Joachim. Elle mène une vie en apparence tranquille, en élevant seule sa petite fille. Mais l’accident de Shirine, la nouvelle compagne de Joachim, va faire ressurgir son passé. Les deux femmes, en proie à la violence du même homme, vont peu à peu se soutenir… .
Cinéma Rio Borvo, 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr
English : Gratuit Aux jours qui viennent
German : Gratuit Aux jours qui viennent
Italiano :
Espanol :
L’événement Gratuit Aux jours qui viennent Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2025-11-10 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I