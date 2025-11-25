Gratuit Aux jours qui viennent Cinéma Rio Borvo, Bourbon-Lancy

Gratuit Aux jours qui viennent

La ville de Bourbon-Lancy et le centre social vous invite à une projection gratuite dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

Résumé Nice, de nos jours. Laura, la trentaine, essaie de se reconstruire après une relation tumultueuse avec Joachim. Elle mène une vie en apparence tranquille, en élevant seule sa petite fille. Mais l’accident de Shirine, la nouvelle compagne de Joachim, va faire ressurgir son passé. Les deux femmes, en proie à la violence du même homme, vont peu à peu se soutenir… .

Cinéma Rio Borvo, 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr

