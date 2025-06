Gratuit : Bal populaire au musée – Musée des impressionnismes Giverny Giverny 20 juin 2025

Gratuit : Bal populaire au musée Musée des impressionnismes Giverny Giverny Vendredi 20 juin, 19h00 Gratuit, ouvert à tous, sans réservation dans la limite de notre capacité d’accueil.

L’été arrive ! Afin de célébrer dignement la belle saison, le musée des impressionnismes Giverny convie petits et grands pour un bal populaire dans sa prairie* !

La soirée sera animée par 4 musiciens du groupe « Les Chaloupés », spécialisé dans la chanson française. Composé d’une chanteuse, d’un accordéoniste, d’un guitariste et d’un saxophoniste, leur large répertoire vous fera danser toute la soirée dans une ambiance guinguette festive !

Un food-truck du chef David Gallienne sera également installé dans le jardin à cette occasion.

_*En cas de conditions météorologiques défavorables, le bal populaire se tiendra dans le hall du musée._

Musée des impressionnismes Giverny 99 Rue Claude Monet Giverny 27620 Eure