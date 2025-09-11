Gratuit – Conférence sur l’exposition « Andrea Branzi, le règne des vivants » Musée des impressionnismes Giverny Giverny

Jeudi 11 septembre à 18h, assistez à la conférence autour de l’exposition « Andrea Branzi, le règne des vivants » en compagnie de la commissaire de l’exposition.

Découvrez « Andrea Branzi, le règne des vivants » à travers le regard de la commissaire de l’exposition, Marie-Ange Brayer, conservatrice, cheffe du service Design et Prospective industrielle au musée national d’art moderne, Centre Pompidou. Apprenez-en plus sur le parcours du designer italien, architecte et théoricien, passionné du rapport entre l’Homme et son environnement, entre l’artificiel et le naturel.

En savoir plus sur l’exposition « Andrea Branzi, le règne des vivants » : [https://l.mdig.fr/Expositions-Collections-Branzi](https://l.mdig.fr/Expositions-Collections-Branzi)

Durée : 1h

Lieu : auditorium du musée des impressionnismes Giverny

[https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/activites/gratuit-conference-sur-l-exposition-andrea-branzi-le-regne-des-vivants/](https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/activites/gratuit-conference-sur-l-exposition-andrea-branzi-le-regne-des-vivants/)

Musée des impressionnismes Giverny 99 Rue Claude Monet Giverny 27620 Eure