Gratuité de l’adhésion à la Médiathèque pour tous ! Médiathèque Jean-Jaurès Nevers

Gratuité de l’adhésion à la Médiathèque pour tous ! Médiathèque Jean-Jaurès Nevers vendredi 3 octobre 2025.

Gratuité de l’adhésion à la Médiathèque pour tous ! 3 et 4 octobre Médiathèque Jean-Jaurès Nièvre

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T18:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

À l’occasion de ces journées nationales dédiées à la lecture et au rôle essentiel des bibliothèques dans la vie des habitants, la médiathèque Jean-Jaurès ouvre grand ses portes !

Inspirée par les 12 000 bibliothèques participantes partout en France, elle proposera la gratuité de l’adhésion pour tous les usagers, sans exception, les vendredi 3 et samedi 4 octobre 2025.

Une belle occasion de (re)découvrir la médiathèque et d’en profiter pleinement !

Médiathèque Jean-Jaurès 17 Rue Jean Jaures 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386684850 https://mediatheque-agglo.nevers.fr/

À l’occasion de ces journées nationales dédiées à la lecture et au rôle essentiel des bibliothèques dans la vie des habitants, la médiathèque Jean-Jaurès ouvre grand ses portes !

Ministère de la Culture