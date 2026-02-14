Grave tes Pâquis !, Bibliothèque des Pâquis, Genève

Grave tes Pâquis ! Mercredi 25 février, 14h00 Bibliothèque des Pâquis

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-25T14:00:00+01:00 – 2026-02-25T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-25T14:00:00+01:00 – 2026-02-25T16:00:00+01:00

Un atelier pour graver les rues, les bâtiments et les gens des Pâquis ! Avec des images à l’appui, dessinez le réel ou imaginez, repensez votre quartier en grattant, en découpant et en pliant des briques de lait. L’occasion de s’initier à une technique de gravure taille-douce : la pointe sèche.

Atelier en continu entre 14h et 18h (prévoir minimum une heure pour graver et imprimer). Vous repartez avec votre dessin gravé et un exemplaire imprimé de votre œuvre

Dans le cadre de « Les Pâquis du futur » à la Bibliothèque des Pâquis. Pour aller plus loin, « Les Pâquis se projettent dans le futur avec vos images« dans le magazine Nota des Bibliothèques municipales.

Bibliothèque des Pâquis Rue du Môle 17, 1201 Genève Genève 1201 http://www.bm-geneve.ch [{« link »: « https://www.bm-geneve.ch/permalink/P-2953dc5b-d9db-44e9-ad39-b95cfc027ff4 »}, {« link »: « https://www.bm-geneve.ch/notice?id=h%3A%3A47a1d274-e8f5-47a0-a582-ad6be71b7416&locale=fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-paquis/

Atelier de gravure sur Tetrapak à la Bibliothèque des Pâquis

Anna Leckie