Gravekvlt + Funky Void + Pénitent Le Molotov Marseille 6e Arrondissement

Gravekvlt + Funky Void + Pénitent Le Molotov Marseille 6e Arrondissement dimanche 19 octobre 2025.

Gravekvlt + Funky Void + Pénitent

Dimanche 19 octobre 2025 à partir de 20h30. Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 20:30:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Nous sommes heureux d’accueillir les loubards de Gravekvlt et leurs sale, teigneuse, mais accrocheuse, musique. Au programme une mixture impie à base de black metal, de punk d-beat, de death old school et d’une grosse dose de rock’n’roll.

Les 4 nantais mélangent tout ce qu’ils aiment, créant au passage une réalité alternative où les pionniers du black metal 80’s auraient assumé aimer la coldwave et le hard rock. Sans coller à une étiquette en particulier, Gravekvlt garde un cap clair et une vision très personnelle de la vitesse et des ténèbres… Un tour de train fantôme qui sent la vieille tombe, le sang séché et les amplis brûlés. .

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

We’re delighted to welcome Gravekvlt and their dirty, nasty but catchy music. On the program: an unholy mixture of black metal, d-beat punk, old-school death and a heavy dose of rock?n?roll.

German :

Wir freuen uns, die Band Gravekvlt mit ihrer dreckigen, bissigen, aber eingängigen Musik begrüßen zu dürfen. Das Programm ist eine unheilige Mischung aus Black Metal, D-Beat-Punk, Oldschool-Death und einer großen Portion Rock’n’Roll.

Italiano :

Siamo lieti di dare il benvenuto agli hooligans dei Gravekvlt e alla loro musica sporca, cattiva ma accattivante. In programma c’è un mix scellerato di black metal, punk d-beat, death old school e una massiccia dose di rock’n’roll.

Espanol :

Estamos encantados de dar la bienvenida a los gamberros de Gravekvlt y su música sucia, desagradable pero pegadiza. En el programa, una mezcla impía de black metal, d-beat punk, death de la vieja escuela y una buena dosis de rock and roll.

L’événement Gravekvlt + Funky Void + Pénitent Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille