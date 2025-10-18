GRAVEKVLT ZOLDIER NOIZ AREIS – ANTIROUILLE Montpellier

Le festival EX TENEBRIS LUX, un mois autour des cultures sombres à Montpellier, fête les 20 ans de M&0 Office agency ainsi que la release party de l’album du groupe AREIS, The Calling , un des poulains de son écurie ! // GRAVEKVLT (evil speed metal – Nantes) //Sale, teigneuse, mais accrocheuse, la musique de Gravekvlt est une mixture impie à base de black metal, de punk d-beat, de death old school et d’une grosse dose de rock’n’roll. Les 4 nantais mélangent tout ce qu’ils aiment, créant au passage une réalité alternative où les pionniers du black metal 80’s auraient assumé aimer la coldwave et le hard rock. Sans coller à une étiquette en particulier, Gravekvlt garde un cap clair et une vision très personnelle de la vitesse et des ténèbres… Un tour de train fantôme qui sent la vieille tombe, le sang séché et les amplis brûlés. Et ça, on aime.// ZOLDIER NOIZ (thrash Metal – Montpellier/Tarbes) // Le Soldat BRUIT est de retour au bercail avec un nouveau line-up (oui je sais..). Toujours avec un rythme pied au plancher et son Thrash Metal des plus crasseux depuis 1999, pour vous brûler le cerveau et vous laisser un goût de plomb dans la gorge ! // AREIS (Post hardcore – Bagnols/Ceze) //Formé en 2019 par des anciens membres de Kombur et Right To The Void, le quartet puise son inspiration dans des styles musicaux tels que le hardcore, le black metal, le post-hardcore et le punk qu’ils ont réunis en utilisant des textes sombres tournés vers des thématiques occultes pour en faire une musique sombre et percutante. Après leur album éponyme sorti en 2021, ils viendront défendre leur dernier opus The Calling, sorti en mars 2025.

ANTIROUILLE 12 RUE ANATOLE FRANCE 34000 Montpellier 34