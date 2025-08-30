Gravel Berry Experience

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-14 07:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-14

Les amateurs de vélo gravel ont rendez-vous à Argenton-sur-Creuse les 14 et 15 mai 2026,

La ville d’Argenton-sur-Creuse accueillera la Berry Gravel Experience, un événement dédié aux randonnées gravel sportives organisé par le Comité Départemental de Cyclotourisme de l’Indre, sous l’égide de la FFVélo. Deux journées placées sous le signe de l’aventure, de la découverte et du plaisir de rouler sur les chemins du Berry.

3 parcours seront proposés chaque jour 200 120 60 sportifs.

La participation est ouverte à tous et toutes, licencié(e)s ou non. 10 .

Rue de la Grenouille Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gravel bike enthusiasts are invited to Argenton-sur-Creuse on May 14 and 15, 2026,

L’événement Gravel Berry Experience Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Vallée de la Creuse