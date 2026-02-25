Gravel de la Bicicleta Ravito Bicisberg

25 Avenue de Sarlat Souillac Lot

Tarif : – – 50 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 08:30:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

L'objectif est simple, aller chercher les plus belles bosses autour de LA BICICLETA RAVITO. Et cette année, vous allez découvrir, celles où on ne va jamais ! et pour cause ! Cul de sac ! Un circuit atypique, sans répit, avec des bergs, des murs, des raidards. Un air de classique Flandrienne avec un dénivelé cumulé digne d'une sortie de montagne. Checkpoint en haut de chaque bosse. La préparation idéale avant d'attaquer les cols, les vrais (avec des descentes) !

25 Avenue de Sarlat Souillac 46200 Lot Occitanie

English :

The aim is simple: to find the best bumps around LA BICICLETA RAVITO

L’événement Gravel de la Bicicleta Ravito Bicisberg Souillac a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Vallée de la Dordogne