GRAVEL DE RETZ BY MAËL GUÉGAN Boulodrome Saint-Brevin-les-Pins

Boulodrome 52 Avenue de la Saulzaie Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-10-05 08:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Dimanche 5 octobre, l’AC Brévinois Cyclisme organise la 2ème édition de la Gravel de Retz by Maël Guégan (coureur du club devenu professionnel).

3 circuits seront proposés : 50, 75 et 100 km.

L’occasion de découvrir également 3 circuits pédestres de 7, 13 et 20 km.

Chaque circuit proposera un ou deux ravitaillements ainsi que galette saucisse à l’arrivée.

Les départs se feront du boulodrome, avenue des sports.

Tarifs Gravel • 8€ | Randonnée pédestre • 6€

Inscriptions sur https://athletic-club-brevinois-cyclisme.fr/

Plus d’informations sur https://athletic-club-brevinois-cyclisme.fr/gravel-de-retz-by-mael-guegan/ .

Boulodrome 52 Avenue de la Saulzaie Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 42 30 02

