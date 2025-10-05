GRAVEL DE RETZ BY MAËL GUÉGAN Boulodrome Saint-Brevin-les-Pins
Dimanche 5 octobre, l’AC Brévinois Cyclisme organise la 2ème édition de la Gravel de Retz by Maël Guégan (coureur du club devenu professionnel).
3 circuits seront proposés : 50, 75 et 100 km.
L’occasion de découvrir également 3 circuits pédestres de 7, 13 et 20 km.
Chaque circuit proposera un ou deux ravitaillements ainsi que galette saucisse à l’arrivée.
Les départs se feront du boulodrome, avenue des sports.
Tarifs Gravel • 8€ | Randonnée pédestre • 6€
Inscriptions sur https://athletic-club-brevinois-cyclisme.fr/
Plus d’informations sur https://athletic-club-brevinois-cyclisme.fr/gravel-de-retz-by-mael-guegan/ .
