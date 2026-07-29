GRAVEL DE RETZ BY MAËL GUÉGAN Boulodrome Saint-Brevin-les-Pins

Informations pratiques

Saint-Brevin-les-Pins

GRAVEL DE RETZ BY MAËL GUÉGAN

Boulodrome 9 avenue des Sports Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 07:30:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

La Gravel de Retz by Maël Guégan 3ème édition Le rendez-vous Gravel incontournable du Pays-de-Retz

Le dimanche 6 septembre 2026, préparez-vous à vivre une journée exceptionnelle de Gravel à Saint-Brevin-les-Pins pensée pour les passionnés de vélo, mais aussi pour toutes celles et tous ceux qui aiment rouler autrement, sans pression ni chrono. En effet, il s’agit de randonnées et non de courses chronométrées.

4 parcours pour tous les profils

Après le succès des 2 premières éditions, 100 participants en 2024, plus de 200 l’an passé, nous vous attendons encore plus nombreux pour cette nouvelle édition avec de nouveaux circuits pour cette journée Gravel conviviale. Maël Guégan, formé au club AC Brévinois, cycliste professionnel depuis 5 ans et passionné de Gravel, sera présent pour cet évènement et roulera à vos côtés.

Cette année, 4 nouveaux circuits sont proposés pour s’adapter à toutes les envies, du roulage tranquille avec des circuits peu techniques et peu de dénivelé. Les parcours 25 km et 50 km seront entièrement fléchés. Néanmoins, il y aura une trace GPX pour tous les parcours, même pour les parcours fléchés.

25 km La Mini Gravel de Retz itinéraire parfait pour découvrir le Gravel en douceur, en famille… (possible à partir de 12 ans si accompagné d’adultes responsables).

50 km La P’tite Gravel de Retz idéal pour les amateurs de balade active.

75 km La Gravel de Retz sportive une belle sortie pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, avec des parcours plutôt roulants et peu techniques.

100 km La Gravel de Retz by Maël Guégan le défi du jour pour les plus sportifs !

Que vous soyez débutant, passionné ou habitué des longues sorties, il y a un tracé fait pour vous, dans la belle diversité des chemins, des sentiers du Pays-de-Retz et de la côte de Jade. Les paysages seront variés marais, bords de Loire, canal, océan, lacs et campagne.

Ces randonnées Gravel se font à allure libre, il ne s’agit en aucun cas d’une compétition et chacun doit respecter le code de la route et respecter l’environnement (aucun déchet dans la nature).

Organisation locale & ambiance chaleureuse

L’événement est organisé par le club AC Brévinois Cyclisme et la section Loisir du club, en collaboration avec Atelier Vélo 44, notre partenaire présent depuis la première édition que l’on remercie ! La Municipalité de Saint-Brévin-les-Pins est aussi un partenaire important de cet évènement.

Au programme

Départs échelonnés selon les circuits, de 7h30 jusqu’à 10h pour la trace 25 km.

Ravitaillements gourmands & café d’accueil

Galette saucisse et bière pression (ou jus de fruit) de fin de journée pour célébrer l’effort et passer un moment agréable dans une ambiance décontractée !

De nombreux lots à gagner par tirage au sort

Infos pratiques

Date dimanche 6 septembre 2026

Lieu Boulodrome 9 Avenue des Sports Saint-Brevin Les Pins

Prix 10 euros gratuit pour les moins de 16 ans.

Types de vélos autorisés Gravel, cyclo-cross, VTT, E-gravel et E-VTT acceptés

Public les enfants ou ados de moins de 16 ans doivent être accompagnés de leurs parents ou responsables légaux et devront remplir une autorisation parentale

Parcours important de respecter le code de la route

25 et 50 km fléchés entièrement

Trace GPX pour tous les parcours (dont le 25 et 50 km) envoyée par mail et téléchargeable sur place

Lavage des vélos sur place

Salle couverte pour l’accueil et l’arrivée

Contacts et renseignements

Sylvain Cheneau 06 09 03 42 50 sylvaincheneau@orange.fr

Pascal Guégan 06 85 94 61 09 pascalguegan1@gmail.com

Règlement des différentes randonnées

Chaque participant inscrit à un des parcours atteste sur l’honneur qu’il n’a pas de contre-indication médicale à la pratique du Gravel en randonnée.

Il s’engage également à respecter les autres participants, à respecter le code de la route et l’environnement (aucun déchet dans la nature).

Rejoignez l’aventure !

Que vous cherchiez une sortie Gravel tranquille, une belle journée de vélo ou un défi à votre mesure, la Gravel de Retz 2026 est l’événement qu’il faut inscrire à votre agenda. Venez partager des kilomètres entre passionnés, découvrir nos chemins locaux et vivre une expérience authentique dans une ambiance chaleureuse et sans pression. .

Boulodrome 9 avenue des Sports Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 42 30 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement GRAVEL DE RETZ BY MAËL GUÉGAN Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Saint Brevin