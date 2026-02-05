Gravel du Drac Salviac

Gravel du Drac

Le Gravel du Drac vous propose une troisième édition

Le Gravel du Drac vous propose une troisième édition. Avec des tracés Gravel accessibles à tous (45 km), elle s’enrichit également de tracés plus longs et plus exigeants (65 et 85 km). Cette année nous avons joint des tracés pour les cyclistes amateurs de bitume uniquement de 65 et 85 km. Les marcheurs seront guidés vers une découverte du Causse au nord de Salviac. Venez nombreux, ambiance conviviale garantie ! VTT et VTTAE bienvenus

Salle des fêtes Salviac 46340 Lot Occitanie +33 7 78 54 79 80 https://sport.ikinoa.com/fr/evt/graveldudrac2026

English :

The Gravel du Drac offers you a third edition

