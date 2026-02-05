Gravel du Drac Salviac
Gravel du Drac Salviac dimanche 12 avril 2026.
Gravel du Drac
Salle des fêtes Salviac Lot
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Le Gravel du Drac vous propose une troisième édition. Avec des tracés Gravel accessibles à tous (45 km), elle s’enrichit également de tracés plus longs et plus exigeants (65 et 85 km). Cette année nous avons joint des tracés pour les cyclistes amateurs de bitume uniquement de 65 et 85 km. Les marcheurs seront guidés vers une découverte du Causse au nord de Salviac. Venez nombreux, ambiance conviviale garantie ! VTT et VTTAE bienvenus
Salle des fêtes Salviac 46340 Lot Occitanie +33 7 78 54 79 80 https://sport.ikinoa.com/fr/evt/graveldudrac2026
English :
The Gravel du Drac offers you a third edition
L’événement Gravel du Drac Salviac a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Gourdon