Gravel fondo Vosges Vittel

Gravel fondo Vosges Vittel dimanche 28 septembre 2025.

Gravel fondo Vosges

Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-28

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

La 1ère édition du Gravelfondo Vosges passe par Vittel !

Trois parcours sont proposés afin de répondre aux attentes des cyclistes de tous niveaux

125 km / 1 500 m D+ parcours chronométré pour les compétiteurs aguerris ;

80 km randonnée Gravel pour les cyclistes confirmés ;

50 km boucle découverte accessible au plus grand nombre.

Cette diversité de distances permet à chacun, amateur ou confirmé, de s’immerger dans les paysages variés et les chemins mêlant nature, patrimoine et authenticité de la Plaine des Vosges.Tout public

Vittel 88800 Vosges Grand Est collard@golazo.com

English :

The 1st Gravelfondo Vosges passes through Vittel!

Three routes are proposed to meet the expectations of cyclists of all levels:

125 km / 1,500 m D+: timed course for seasoned competitors;

80 km: Gravel tour for experienced cyclists;

50 km: discovery loop accessible to all.

This diversity of distances means that everyone, amateur or experienced, can immerse themselves in the varied landscapes and trails that combine nature, heritage and authenticity of the Plaine des Vosges.

German :

Die 1. Ausgabe des Gravelfondo Vosges führt durch Vittel!

Es werden drei Strecken angeboten, um den Erwartungen von Radfahrern aller Niveaus gerecht zu werden:

125 km / 1 500 m D+: Strecke mit Zeitmessung für erfahrene Wettkämpfer ;

80 km: Gravel-Tour für erfahrene Radfahrer ;

50 km: Entdeckungsschleife, die für die meisten zugänglich ist.

Diese Vielfalt an Distanzen ermöglicht es jedem, ob Amateur oder Fortgeschrittener, in die abwechslungsreiche Landschaft und die Wege einzutauchen, die Natur, Kulturerbe und Authentizität der Vogesen-Ebene miteinander verbinden.

Italiano :

La 1ª Gravelfondo Vosges passa da Vittel!

Ci sono tre percorsi per soddisfare i ciclisti di tutte le capacità:

125 km / 1.500 m D+: percorso cronometrato per ciclisti esperti;

80 km: percorso sterrato per ciclisti esperti;

50 km: un anello di scoperta accessibile al maggior numero possibile di ciclisti.

L’ampia gamma di distanze consente a tutti, ciclisti amatoriali o esperti, di immergersi nei variegati paesaggi e percorsi che combinano natura, patrimonio e autenticità della Plaine des Vosges.

Espanol :

¡El 1er Gravelfondo Vosges pasa por Vittel!

Hay tres recorridos para ciclistas de todos los niveles:

125 km / 1.500 m D+: recorrido cronometrado para competidores experimentados;

80 km: recorrido de grava para ciclistas experimentados;

50 km: bucle de descubrimiento accesible al mayor número posible de ciclistas.

La amplia gama de distancias permite a todos, aficionados o ciclistas experimentados, sumergirse en los variados paisajes y senderos que combinan naturaleza, patrimonio y autenticidad de la Plaine des Vosges.

L’événement Gravel fondo Vosges Vittel a été mis à jour le 2025-09-09 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE