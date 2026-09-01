Gravel Games Camp général de Castelnau La Cavalerie
samedi 26 septembre 2026 · Camp général de Castelnau · La Cavalerie
Informations pratiques
La Cavalerie
Gravel Games
Camp général de Castelnau Avenue du 122ème RI La Cavalerie Aveyron
Tarif : 10 – 10 – 90 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Preview des Gravel Games, une avant-première sportive réservée à seulement 200 participants. Pendant deux jours, place à l’aventure et au dépassement de soi avec deux disciplines le Gravel Running et le Gravel Cycling.
Samedi Gravel Running , 16h-19h les coureurs pourront choisir entre trois parcours de 5, 10 ou 20 km sur pistes et chemins naturels.
Dimanche Gravel Cycling , 9h-15h les cyclistes prendront le relais avec une randonnée Gravel de 35 km ou deux courses de 70 et 105 km.
Les plus sportifs pourront même relever le défi combiné 20 km de running le samedi et 105 km à vélo le dimanche !
Une occasion rare de découvrir l’univers des Gravel Games avant leur première édition officielle prévue au printemps 2027 et de vivre le Larzac autrement, entre grands espaces, effort et aventure.
Un rendez-vous inédit au cœur du Camp général de Castelnau, sur un terrain habituellement fermé au public ! .
Camp général de Castelnau Avenue du 122ème RI La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie
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English :
A preview of the Gravel Games, an exclusive sporting event limited to just 200 participants. For two days, it’s all about adventure and pushing your limits in two disciplines: Gravel Running and Gravel Cycling.
L’événement Gravel Games La Cavalerie a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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