Informations pratiques

Millau

Gravel Larzac Expérience A la découverte du Larzac

GRAVEL LARZAC EXPERIENCE Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Le Gravel Larzac Expérience, ce n’est pas une compét, c’est une ballade sportive, touristique, pour prendre le temps de découvrir un territoire, ses lieux, ses acteurs, sa gastronomie.

Nouvelle édition du Gravel Larzac Expérience, nouvelles traces, nouveaux lieux, l’été a été propice pour découvrir d’autres espaces parmi l’immensité des possibilités qu’offre en gravel le plateau du Larzac.

Nous ne changeons pas les fondamentaux pas de chrono, pas de classement, 99 partants, des ravitos locaux ( le gras, c’est la vie ), des lieux emblématiques et des rencontres avec les acteurs du territoire. Bref, sur cet évènement, le gravel est un moyen d’aller à la découverte d’un lieu, un défi un peu sportif mais pas tant que ça !

Dernier samedi des vacances de ToussaintLimité à 99 placesParcours en 8 +/- 100 kmQuelque part dans le sud AveyronRavitaillements 100% locaux

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES CLIQUER ICI POUR RESERVER 45 .

GRAVEL LARZAC EXPERIENCE Millau 12100 Aveyron Occitanie agitateurdeterritoire@gmail.com

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English :

The Gravel Larzac Experience isn’t a competition, it’s a sporting and touristic ride that allows you to take the time to discover a region, its places, its people and its gastronomy.

L’événement Gravel Larzac Expérience A la découverte du Larzac Millau a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)